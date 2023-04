Revelada conversa entre Cristiano Ronaldo e Florentino Pérez antes da final da Champions de 2014

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo conquistou a primeira Liga dos Campeões pelo Real Madrid em 2014, numa final disputada no Estádio da Luz e na qual os merengues golearam o Atlético Madrid por 4-1 no prolongamento. Ainda assim, CR7 não estava a 100% nesse jogo, onde até marcou de penálti ao cair do pano, como revelou ao presidente dos merengues, numa conversa agora divulgada. [Vídeo: Twitter Havoline Deportivo]