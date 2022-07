A carregar o vídeo ...

Estreia no dia 4 de agosto a série da Amazon dedicada à temporada do Arsenal e uma das cenas que promete dar muito que falar é aquela em que é exibido o momento em que Mikel Artita anuncia que Pierre-Emerick Aubameyang ia deixar de ser oficialmente capitão de equipa. A situação foi tensa e levou mesmo à saída do gabonês para o Barcelona.