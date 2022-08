A carregar o vídeo ...

Cenário de despedida após o embate com o Sporting na Pedreira. As negociações avançaram nos últimos dias e Ricardo Horta deverá ter feito o último jogo com a camisola do Sp. Braga. No final do encontro com os leões, o internacional português virou-se para o público e acenou, em sinal de adeus, após sete temporadas.