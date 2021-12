Ricardo Horta mobiliza as tropas para a noite decisiva na Liga Europa

A carregar o vídeo ...

Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, deu a voz a um vídeo divulgado pelos guerreiros onde o jogador lança uma mensagem motivacional a algumas horas da decisão do futuro nas competições europeias. "Quantas vezes nos disseram que é impossível e que não havia lugar para nós? Vamos honrar a nossa história e cumprir o nosso dever", atira. O jogo com o Estrela Vermelha realiza-se às 20 horas de hoje e só a vitória coloca os minhotos de imediato nos oitavos-de-final da Liga Europa. [Vídeo NEXT]