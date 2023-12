A carregar o vídeo ...

Ricardo Pereira, português de 49 anos que é treinador de guarda-redes do Valladolid, conversou com Record a propósito do clássico Sporting-FC Porto de segunda-feira e abordou os momentos dos guardiões de leões e dragões. Neste vídeo fala de Adán e daquilo que o espanhol dá à equipa de Rúben Amorim, com destaque para o capítulo ofensivo.