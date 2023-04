A carregar o vídeo ...

Ricardo Quaresma está atualmente sem clube, após ter deixado o V. Guimarães no final da época passada, mas revelou que não pretende despedir-se já do futebol. O internacional português, que completará 40 anos a 26 de setembro, esteve presente na homenagem a Manuel Fernandes, ex-capitão do Sporting, e abordou o futuro.