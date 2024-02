A carregar o vídeo ...

Depois de na época passada ter tido um desentendimento público com Sérgio Conceição, na sequência de um duelo entre o Mafra e o FC Porto, Ricardo Sousa treina agora no Feirense um dos filhos do técnico portista. A Record, o treinador dos fogaceiros garante que essa questão nunca foi tema no balneário.