Richarlison anunciou o noivado com a modelo Amanda Araújo de forma algo inusitada. No 'TikTok' o avançado brasileiro do Tottenham, conhecido como 'Pombo', partilhou um vídeo de uma galinha a pôr um ovo, que se parte, e do qual 'nasce' uma fotografia do casal, rodeada de corações cor de rosa... (Vídeo TikTok)