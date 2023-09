Richarlison e os "problemas fora do campo": «As pessoas más que estavam ao meu redor 'saíram fora'»

A carregar o vídeo ...

Richarlison contou à ESPN Brasil que "as coisas melhoraram" depois deque sofria de problemas ao nível pessoal que estavam a afetar o seu rendimento em campo. O avançado brasileiro do Tottenham conta ainda que foi muito bem recebido pelos companheiros no clube depois da confissão pública que fez quando se encontrava ao serviço da seleção canarinha. (Vídeo ESPN Brasil)