Richarlison vai pedir "ajuda psicológica": «Quem estava de olho no meu dinheiro saiu de perto de mim»

Richarlison admitiu depois do jogo doque tem vindo a passar por problemas ao nível pessoal e que vai procurar ajuda psicológica quando voltar a apresentar-se no Tottenham, em Inglaterra. O avançado não revelou muitos detalhes sobre o que se passou, mas deu conta da existência de pessoas próximas que estariam apenas interessadas no seu dinheiro. (Vídeo Twitter)