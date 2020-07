Rio Ave viu a parte final do jogo do Famalicão com telemóvel e celebrou assim o 5.º lugar

A carregar o vídeo ...

O Rio Ave terminou em 5.º e apurou-se para a Liga Europa, ao vencer o Boavista por 2-0. Como o jogo no Bessa terminou primeiro, os jogadores vilacondenses ficaram em pleno relvado a ver, num telemóvel, o resto do encontro do Famalicão, a torcer para que os famalicenses não ganhassem ao Marítimo. Assim foi e, após o apito final na Madeira, a festa do Rio Ave foi enorme! Saiba mais AQUI