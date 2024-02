Rio Ferdinand viajou com adeptos do Arsenal para o Porto e não resistiu em 'provocar'

A carregar o vídeo ...

Rio Ferdinand viajou esta terça-feira para o Porto juntamente com os adeptos do Arsenal que se deslocaram à cidade nortenha e acabou por ser um dos grandes animadores da viagem. A determinado momento, ao estar sentado na frente do avião, o antigo defesa, que agora é comentador televisivo, pegou no intercomunicador e falou aos presentes... com direito a uma bicada a um dos jogadores dos gunners. "Olá rapazes. Quero apenas dizer que é um prazer imenso viajar convosco, adeptos do Arsenal. Devo dizer que o Saka é um jogador fantástico, mas não de classe mundial. Será um dia, mas ainda não é", atirou o antigo defesa, provocando gargalhadas de todos os presentes.