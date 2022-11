Ristic marcou após este 'míssil' do meio da rua: reação de Schmidt diz tudo

Mihailo Ristic precisou de apenas quatro minutos em campo (entrou aos 85' e marcou aos 89') para ampliar a goleada do Benfica frente ao Estoril e logo com um grande golo do meio da rua. A cerca de 30 metros da baliza estorilistas, o lateral aproveitou o espaço concedido pelo adversário para encher o pé e atirar com muita força para o fundo das redes da baliza do Estoril. Pedro Silva ainda tocou, mas não conseguiu impedir o golo do defesa das águias