Rui Costa apontou a novos êxitos no discurso na Assembleia-Geral desta sexta-feira. "Ganhar não nos dá descanso, aumenta a nossa responsabilidade", disse o líder do clube da Luz. Rita Pedroso, jornalista de Record, analisou as declarações de Rui Costa no programa 'Hora Record' da CMTV.