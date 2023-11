A carregar o vídeo ...

A cumprir a segunda época no Benfica, Petar Musa continua no radar de clubes da Série A italiana. Ao que Record apurou, Bolonha e Génova não largam o avançado croata e poderão voltar à carga em janeiro, na reabertura do mercado de transferências. Este tema foi analisado por Rita Pedroso, jornalista de Record, no programa 'Hora Record' da CMTV.