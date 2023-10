River Plate marcou e Enzo Pérez mandou um beijinho para... Marcos Rojo

A carregar o vídeo ...

Enzo Pérez e Marcos Rojo são amigos há muitos anos, mas dentro do campo partilham uma das mais intensas rivalidades do mundo do futebol. Um atua no River Plate, o outro no Boca Juniors. Este domingo encontraram-se e, bem ao estilo argentino, houve picardia entre ambos. Quando o River Plate marcou o primeiro golo, o ex-Benfica olhou para o banco rival e lá viu Rojo. E não demorou muito a soltar uma provocação em forma de beijo. O ex-Sporting viu e sorriu...