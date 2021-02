River Plate transformou o Estádio Monumental: as imagens que impressionam os argentinos

A carregar o vídeo ...

O River Plate aproveitou da melhor forma a situação de pandemia que afetou o mundo e decidiu avançar com uma transformação no seu estádio que já estava a ser pensada há algum tempo. As obras arrancaram em agosto e meio ano depois é este o resultado da mudança operada no Monumental, aqui à boleia de um trabalho do jornal 'Olé'. Há muito que chama à atenção, mas a mudança mais incrível é mesmo o facto de o relvado estar agora 1,80 metros mais baixo em relação ao anterior. Tudo isto numa empreitada que custou cerca de 1,8 milhões de euros.