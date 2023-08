Robbie Williams canta 'Angels' para homenagear treinador do Tottenham com letra que não esquece Mourinho

A carregar o vídeo ...

O sucesso de Ange Postecoglou à frente do Tottenham nestes primeiros jogos da Premier League contagiou também Robbie Williams, que cantou o seu sucesso 'Angels' com a letra que os adeptos têm dedicado nos estádios ao treinador autraliano. Recorde-se que o Tottenham somou duas vitórias e um empate nas três primeiras jornadas do campeonato, ocupando a terceira posição na tabela classificativa. (Vídeo Instagram/Robbie Williams)