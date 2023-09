Roberto Martínez elogia "atitude" de Gonçalo Inácio e fala sobre o perfil dos outros centrais da Seleção

A carregar o vídeo ...

Gonçalo Inácio estreou-se esta segunda-feira a marcar em jogos da Seleção Nacional, na goleada () frente a Luxemburgo. No final da partida, o defesa-central do Sporting recebeu elogios do selecionador nacional Roberto Martínez, que aproveitou ainda o momento para falar sobre o perfil dos restantes centrais que tem à sua disposição na equipa das quinas.