Roberto Martínez sobre Cristiano Ronaldo: «Quando estás de fora, não sabes o segredo. Mas depois percebes...»

Roberto Martínez deixou elogios a Cristiano Ronaldo e enalteceu a sua vontade de jogar e ganhar, pese embora tudo aquilo que já conseguiu no futebol. De resto, o selecionador alargou ainda os elogios a Pepe.



"Quando estás de fora, não sabes o segredo. Jogar até aos 38, jogar os jogos que fez... Quando estás com ele percebes o porquê. O compromisso, a sua dedicação total, esse incrível desejo de ser o melhor e melhorar todos os dias. É algo que vemos em jogadores muito jovens. É algo que aprendi com ele: podes sempre ser jovem com experiência. Devo dizer que o Pepe trouxe a mesma coisa neste estágio. Um jogador com 40 anos, mas olhas para cada treino, qualquer ação importa, todos os duelos são como se fossem os primeiros ou os últimos. Acho que o Cristiano tem essa frescura. Os dados físicos contra a Bósnia foram fantásticos, por isso foi capaz de jogar os 90 minutos em ambos os jogos. E agora começo a entender melhor o aspeto físico dos jogadores, ver quem consegue jogar mais do dois jogos em 72 horas. E o Cristiano não me surpreendeu pela capacidade de, depois de 200 jogos pela Seleção, podes imaginar o compromisso, estar ao mais alto nível, podia ser muito fácil aceitar que não vais estar ao teu melhor", disse.