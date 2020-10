Robinho e a suspensão de contrato no Santos: «Vou provar a minha inocência»

A carregar o vídeo ...

Apenas seis dias depois de ter assumido a aventura no Santos, Robinho é obrigado a recuar. O veterano avançado brasileiro, que está a ser acusado de violação de uma mulher em Itália, abordou a situação, numa mensagem publicada nas redes sociais, garantindo que irá conseguir provar a sua inocência."Com muita tristeza no coração, queria dizer que tomei a decisão, juntamente com o presidente [do Santos] de suspender o meu contrato nesse momento conturbado da minha vida. O meu objetivo sempre foi ajudar o Santos e se de alguma forma eu estou a atrapalhar então é melhor sair e focar-me nos assuntos pessoais. Torcedores do Peixão, aquelas pessoas que gostam de mim, com certeza vou provar para vocês a minha inocência", afirmou.