Rodman envia mensagem a jogador da SPAL a pensar que era uma mulher que pagara 550 euros

Uma sucessão de mal-entendidos fez o italiano Andrea Petagna, avançado da SPAL, receber um vídeo de Dennis Rodman. O jogador partilhou a mensagem no Instagram e agradeceu, mas ao que parece as palavras do antigo jogador dos Bulls não eram para ele. Rodman - que no vídeo fala da filha, que é jogadora de futebol - teria feito o vídeo para a plataforma Cameo.com, que permite aos seus utilizadores requerer mensagens de celebridades - a troco do pagamento de uma verba, que neste caso rondou os 550 euros - para depois surpreenderem amigos e familiares. Andrea seria uma rapariga que nunca chegou a receber o vídeo de Rodman, pois ele foi enviado para o jogador da SPAL. (Vídeo Instagram)