Rodrigo Pinho, ex-avançado do Benfica, estreou-se na madrugada desta quinta-feira a marcar pelo Coritiba de António Oliveira, na vitória frente ao Foz do Iguaçu válido pelo Campeonato Paranaense. O brasileiro pegou na bola ainda no seu meio-campo, aguentou a pressão de vários adversários e atirou a contar de pé esquerdo de fora da área. (Vídeo: NSports)