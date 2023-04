A carregar o vídeo ...

Roger Guedes, jogador do Corinthians, disse no final do jogo com o Remo, para a Taça do Brasil, que o ambiente no balneário do Timão é "uma merda", depois da saída de Cuca. Ona sequência dede 1987, quando foi acusado e, juntamente com outros três jogadores. (Vídeo Choquei/Twitter)