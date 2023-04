Roger Schmidt: «Acho que é penálti. Não sei por que razão o VAR não interveio»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt não teve dúvidas em considerar que o Benfica tem razões de queixa da arbitragem do jogo com o Chaves. Em causa está o lance nos descontos, onde Otamendi pediu falta para penálti "Vi o lance antes da conferência de imprensa e acho que é penálti. Não sei por que razão o VAR não interveio, mas acho que talvez tenha sido difícil para o árbitro ver, pois foi uma situação muito dinâmica. Mas se vires na televisão, há um claro pontapé na perna do Otamendi e isso não é permitido no interior da área. A bola estava livre e se pontapeias o jogador que quer fazer o golo é penálti. Não sei por que o VAR não interveio", disse.