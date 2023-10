Roger Schmidt: «Adeptos foram fantásticos enquanto estivemos por cima no jogo»

A carregar o vídeo ...

O empate diante do Casa Pia voltou a levar a algumas demonstrações de desagrado vindas das bancadas, algo que Roger Schmidt entende como normal. Ainda assim, o técnico do Benfica deixou uma abordagem curiosa ao tema.



"Acho que os adeptos foram fantásticos enquanto nós estivemos por cima do jogo. Apoiaram-nos e creio que mostraram que estavam felizes com a performance. Mas depois, eles também querem ganhar ao Casa Pia. Quando sofremos o 1-1, claro que esperavam que ganhássemos o jogo, fosse como fosse. Não fomos capazes de fazer o segundo golo e eles ficaram tão frustrados quanto nós. Querem ser campeões como nós, mas se não ganharmos estes jogos, mesmo controlando e dominando... Consigo entender e, para ser honesto, a nossa missão no Benfica é lidar com esta pressão".