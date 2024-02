Roger Schmidt analisa estreia de Álvaro Carreras a titular: «Teve momentos muito bons no ataque»

A carregar o vídeo ...

O técnico do Benfica elogiou Álvaro Carreras, que rendeu Morato na posição de lateral-esquerdo e se estreou assim a titular com a camisola dos encarnados. Roger Schmidt perspetivou ainda o duelo com o Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal.



A resposta completa de Roger Schmidt:



"O Carreras esteve bem, principalmente na primeira parte teve momentos muito bons no ataque. Esteve bem na sua decisão. Penso que fez um jogo muito bom, na segunda parte não teve tantos momentos no ataque, mas penso que foi um bom primeiro jogo como titular. Ainda falta muito para as meias-finais, ainda temos muitos jogos pelo meio. São dois jogos, penso que o vencedor merece ir à final."