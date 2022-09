A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã frente ao Famalicão, as alterações forçadas que terá de fazer na equipa do Benfica devido às ausências de João Mário e Gonçalo Ramos. O técnico das águias apontou o dedo à equipa de arbitragem do jogo com o Vizela, pelas expulsões dos dois jogadores.