Roger Schmidt: «Bernat, Neres e Bah voltam em janeiro e são como jogadores novos»

Questionado sobre a adaptação de Aursnes e a possível ida do Benfica ao mercado para encontrar reforços para as laterais, Roger Schmidt destacou o trabalho e a ligação do norueguês com Di María no corredor direito e abordou os regressos de Alexander Bah, David Neres e Bernat em janeiro.



"Não precisamos de equilíbrio apenas na direita, precisamos de equilíbrio em toda a equipa. Todos sabemos que o Ausnes é muito flexível na forma de jogar, pode adaptar-se a diferentes posições. Nos últimos jogos tem jogado mais ali porque o Alexander Bah tem estado lesionado. O Aursnes tem feito muitos jogos no lado direito e a cada jogo que faz está cada vez melhor. A relação que tem com o Ángel [Di María] no lado direito tem sido de topo, é muito difícil pará-los. Isso também se deve à grande qualidade do Frederik. Tem de ajustar os seus movimentos aos jogadores que tem pela frente. Agora também tem estado a desenvolver o último passe. Penso que já fez várias assistências, acho que tem estado bem, mas espero que com o Bernat, o David Neres e o Alexander Bah voltem em janeiro. São praticamente três jogadores novos que vamos ter, depois podemos ver o que é possível ou necessário no mercado", disse.