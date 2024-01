Roger Schmidt deixa elogios a Florentino: «Dá-nos muita estabilidade»

A carregar o vídeo ...

Florentino entrou ao intervalo para o lugar de Kökçü e no final acabou elogiado pelo técnico alemão. No final do Estrela da Amadora-Benfica (), Roger Schmidt vincou a importância do médio."Florentino é um muito bom a recuperar bolas, dá-nos muita estabilidade. Na primeira parte o Estrela da Amadora tentou muitas bolas longas, tivemos de lutar pelas segundas bolas, foram bons em transição, e é isso que o Florentino pode dar à equipa, o controlo importante dos espaços. Utilizá-lo foi inteligente para aquele momento do jogo. Esteve muito bem."