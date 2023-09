Roger Schmidt deixa garantia de olho no FC Porto: «Di María não será um problema para sexta-feira»

A carregar o vídeo ...

Depois da vitória sobre o Portimonense, Roger Schmidt assumiu a importância de não deixar fugir pontos na Liga Betclic e deixou ainda uma garantia em relação ao estado físico de Ángel di María a poucos dias do clássico com o FC Porto.



"Todas as vitórias são importantes. A Champions agora está em segundo plano, agora estamos na Liga portuguesa e se queres ser campeão tens de ganhar quase todos os jogos. Cada vitória é importante. Di María? Não creio que seja um problema para sexta-feira", disse o técnico alemão.