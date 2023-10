Roger Schmidt: «Di María parece ter uma lesão muscular»

A carregar o vídeo ...

Para lá de ter feito uma análise breve ao ocorrido no jogo com o Inter Milão, Roger Schmidt explicou em conferência de imprensa a situação clínica de Alexander Bah e Ángel di María, dois jogadores substituídos no decurso da partida. Por outro lado, o técnico alemão revelou por que decidiu jogar sem referência ofensiva de início na frente.



"Há sempre fases em que, quando jogas contra o Inter, tens de esperar que eles te coloquem sob pressão. Temos de ser resistentes a essa pressão. É normal eles criarem chances aqui. Tivemos jogadores que podiam usar a velocidade, como o Rafa, Ángel e Neres. Falhámos alguns momentos para usar melhor algumas bolas, para tomar melhores decisões, para aproveitar melhor o espaço na frente. Por isso não senti necessidade de mudar antes. Mas depois do golo e da lesão do Di María precisávamos de um perfil diferente na frente, com o Petar e o Arthur. Foi uma vitória merecida, mas na primeira parte podíamos ter mudado a história do jogo. O Bah está lesionado, teve um problema no pé. Muita dor. O Di María, não sei exatamente, mas parece uma lesão muscular", disse.