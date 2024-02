Roger Schmidt e a comparação de Rui Costa: «São equipas diferentes...»

A carregar o vídeo ...

Na conferência de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, Roger Schmidt foi confrontado com as palavras de Rui Costa na entrevista à BTV na qual o presidente do Benfica afirmou que o técnico tem uma "equipa muito melhor do que na época passada". Schmidt sorriu antes de atirar: "Não sei, não vi a entrevista do presidente. Não imagino que tenha dito de maneira tão clara assim, mas são equipas diferentes. Tínhamos uma equipa de topo na época passada e acredito que nesta seja igual. No ano passado fomos campeões e neste vamos tentar fazer igual. Todos sabem que é muito difícil comparar equipas assim, até tendo em conta os jogadores que saíram. Estamos a falar de uma equipa praticamente nova, acho que só restam quatro no onze titular. O futebol é isto. Muitas mudanças. Não faz sentido fazer essas comparações. No ano passado fomos campeões e este ano vamos dar o máximo para fazer o mesmo".