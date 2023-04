A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt voltou esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Inter da 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões - amanhã pelas 20 horas -, a deixar muitos elogios a João Mário, destacando a capacidade de liderança do médio do Benfica.