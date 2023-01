A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt abordou esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira - amanhã pelas 20h15 -, a saída de João Victor por empréstimo para o Nantes, frisando que o brasileiro "é um central de topo" e que espera contar com ele no futuro do Benfica.