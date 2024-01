Roger Schmidt: «É muito importante, numa época com 60 jogos, ganhar quando as coisas se tornam duras»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito com o triunfo do Benfica diante do Rio Ave e também pela atitude da equipa num jogo que o próprio descreve como "duro".



"Fomos sempre capazes de criar chances, mesmo hoje contra uma equipa compacto. É muito importante, quando jogas 60 jogos, porque não consegues estar sempre fresco, ganhar quando se torna duro. Hoje foi duro. Jogadores mostraram atitude, falámos ao intervalo. Os jogadores deram tudo. Tivemos bons substitutos, foi importante. Os jogadores estiveram perfeitos. Fizeram os golos, prepararam bem as coisas para quem entrou depois", disse o alemão.