Roger Schmidt e o ranking de Portugal na UEFA: «Caminhamos na direção certa»

A carregar o vídeo ...

O treinador do Benfica abordou a corrida de Portugal no ranking UEFA, onde tenta aproximar-se dos primeiros 5 países da hierarquia. Roger Schmidt, através de um vídeo no 'Thinking Football', considerou que "há muito espaço para melhorar", mas lembrou que "o futebol português caminha na direção certa", tendo dado o exemplo do quão perto Portugal esteve de ter 3 clubes lusos nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.