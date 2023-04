A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito com o triunfo do Benfica em Vila do Conde, diante do Rio Ave (). "Foi uma tarde muito boa. O objetivo para hoje era ganhar o jogo. Sabemos que é sempre difícil, especialmente fora de casa, mas conseguimos. E estamos felizes", disse o técnico, em declarações na conferência de imprensa no final da partida.