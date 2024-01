Roger Schmidt elogia Marcos Leonardo: «Senti que estava pronto para jogar hoje»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt mostrou-se igualmente feliz pela estreia de Marcos Leonardo a marcar pelo Benfica, deixando elogios à forma como o avançado brasileiro tem trabalhado.



"Estou muito feliz pelo Marcos. Sabem como são os avançados, ao vir para um clube como o Benfica, e nos primeiros minutos marcas um golo. Está muito feliz e nós também. Ele já mostrou no treino que é um avançado com imensa qualidade, bom timing, bom feeling em relação ao momento do jogo. Por isso senti que estava pronto para jogar hoje. Estou feliz por isso. Precisa de mais jogos e semanas para chegar à forma física ideal. Vem de férias. Está a melhorar. Ganhou confiança hoje. Teve o carinho dos adeptos. Foi uma boa contratação. É um avançado que pode jogar ao lado de outro e é possível jogarmos com dois avançados, porque ele é aquele que se pode adaptar melhor", disse.