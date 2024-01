Roger Schmidt: «Espero que o melhor momento venha nas próximas semanas»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre se esta é a melhor fase do Benfica esta temporada, Roger Schmidt assumiu que é possível que seja, mas pediu para que no futuro apareça um momento melhor.



"Espero que o melhor momento venha nas próximas semanas ou meses. Acho que estivemos numa fase com dificuldades, especialmente na Liga dos Campeões, mas na minha opinião já fizemos bons jogos. Mostrámos que podemos dominar e ganhar jogos de forma positiva. Nas últimas partidas tivemos alguns jogos sem sofrer golos, é sempre algo muito bom para uma equipa. Estamos a meio da época. Talvez seja o melhor momento até agora, para mim não é importante, temos de focar-nos na quarta-feira. Outra competição, com um bom adversário, o Braga, em casa. Temos de estar prontos de novo", disse.