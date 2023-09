Roger Schmidt explica por que deu titularidade a Trubin diante do Vizela

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt explicou a opção de dar a titularidade a Trubin no jogo desta noite com o Vizela. "Muito importante. Trubin está aqui há quatro semanas. Tem potencial, estamos convencidos disso. Quando um jogador chega com a época em curso é sempre difícil tomar decisão de quando é o melhor momento para jogar. A minha decisão foi dar as primeiras partidas ao Samu e dar ao Trubin tempo para se adaptar aos colegas, para ganhar confiança, ficar em forma. Para mim este era o momento certo para deixá-lo jogar. Hoje não houve muitos momentos para se mostrar, mas acho que foi bom pela sua presença. Foi um bom dia para ele, é o primeiro jogo que fazes parte do clube", disse.