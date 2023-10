Roger Schmidt explica por que jogou sem ponta de lança em Milão

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre a sua opção de jogar diante do Inter Milão sem referência ofensiva de início, Roger Schmidt explicou-se em conferência de imprensa.



"Na minha opinião a abordagem de jogar com avançados muito rápidos na frente, em vez de um número 9, pois estávamos à espera de ganhar bolas para criar espaços na transição. Estes momentos existiram, podíamos era ter aproveitado melhor, pois fomos ansiosos e nervosos quando recuperávamos a bola. Jogávamos demasiado rápido para a frente antes dos avançados estarem prontos para receber. Mas acho que na primeira parte fiquei satisfeito com a performance. Estivemos estáveis na defesa e fomos capazes de criar chances. A abordagem foi boa", frisou.