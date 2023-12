Roger Schmidt explica titularidade de Tengstedt e elogia: «É inteligente do ponto de vista tático»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt explicou por que deu a titularidade a Casper Tengstedt diante do Sp. Braga e deixou elogios ao jovem dinamarquês na sua resposta. "Nos últimos jogos o Casper jogou muito bem. Acho que do ponto de vista tático é inteligente e também é fisicamente capaz de colocar em prática o que precisamos. Estamos a jogar com quatro jogadores na frente, todos eles têm de pressionar. O Casper é bom nisso. Com a bola está também muito bem, está sempre disponível, mostrou também boas saídas em profundidade. Por isso mesmo é que, mesmo não tendo marcado nos últimos jogos, mereceu jogar hoje. Estou muito feliz por ter marcado. É um avançado, precisa de golos e o de hoje foi importante", disse.