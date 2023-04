Roger Schmidt exulta com vitória após apito final e os jogadores do Benfica agradecem apoio aos adeptos

A carregar o vídeo ...

Houve uma comunhão clara com benfiquistas em Barcelos, com a vitória confirmada sobre o Gil Vicente (0-2). Logo após o apito final, ficou na retira os festejos sentidos de Roger Schmidt com os outros membros da equipa técnica. Pouco depois, os jogadores do Benfica dirigiram-se aos adeptos das águias, que estiveram em maior número no Minho, e agradeceram o apoio durante o encontro. [Vídeo: Record]