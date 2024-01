Roger Schmidt: «Gosto de ver os jogadores do ataque em forma, como o Marcos Leonardo...»

A carregar o vídeo ...

O técnico do Benfica respondeu desta forma quando confrontado com o facto de o Benfica ter voltado às vitórias com Arthur Cabral no onze.



A resposta completa de Roger Schmidt:



"Isso é uma jogada típica dos media, procurarem sempre uma razão pela qual não ganhávamos. Na minha opinião não é o caso. Fizemos um bom jogo, com muitas oportunidades. Seria uma vitória clara. É sempre o desempenho da equipa. Fez um bom jogo, marcou um golo fantástico, mas precisamos de todos os jogadores. Estou contente que muitos jogadores do ataque estejam em boa forma, como o Marcos Leonardo que marcou três golos em três jornadas no campeonato. É muito bom para a sua confiança."