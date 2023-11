Roger Schmidt: «Muito contente com a performance e foco dos jogadores»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt mostrou-se agradado pela forma como a sua equipa se apresentou diante do Chaves, ainda que considere que a primeira parte deixou algo a desejar. "Um adversário muito compacto, precisávamos de paciência. Na primeira parte acho que tivemos problemas em encontrar os momentos certos para acelerar o jogo, criar chances. Mas na segunda parte acho que estivemos melhor, marcámos um golo num bom momento. Fizemos um segundo golo e controlámos o jogo. O Chaves teve alguns remates de longe, mas quase sem tocar bola na nossa área. Acho que defendemos bem, muito atentos, estou muito contente com a performance e com o foco dos jogadores", disse o alemão.