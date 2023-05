A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt reconheceu, este sábado, que o Benfica está a um passo do título após golear o Portimonense por 5-1 , referindo que a situação das águias "está cada vez melhor". No entanto, o treinador alemão deixou um aviso: "No futebol tudo pode acontecer", referiu, em conferência de imprensa.