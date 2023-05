Roger Schmidt: «Queremos ser campeões também pelo presidente»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre os festejos da direção após a vitória sobre o Sp. Braga, Roger Schmidt falou num momento muito emocional para todos e assumiu que este título pelo qual a equipa luta é também por Rui Costa. "Mostra a importância que isto tem para nós, o facto de estarmos a lutar pelo título. Já percebi que muitas pessoas em Portugal são do Benfica e que isso é muito importante. Estão orgulhosas, felizes. Queremos dar-lhes alegrias, jogar bom futebol, futebol de ataque. É esse o ADN do Benfica. Mas claro que também esperam títulos e vitórias em jogos decisivos, sobretudo como no fim de semana passado. Falhámos muitas oportunidades e as emoções vêm ao de cima. O nosso presidente é Benfica, dedica tanta energia e paciência ao clube que todos queremos ser campeões também por ele".