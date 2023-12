Roger Schmidt: «Queríamos qualificarmo-nos para as meias-finais»

A carregar o vídeo ...

Na conferência de imprensa, o técnico alemão destacou a justiça da vitória () na receção ao AVS e o consequente apuramento do Benfica para a final four da Allianz Cup."A situação antes do jogo era clara, queríamos qualificarmo-nos para as meias-finais e acho que o conseguimos de uma boa forma. Criámos muitas oportunidades, marcámos quatro golos. O primeiro golo deles mostra a qualidade que têm. São uma equipa de topo da 2.ª Liga. Marcaram o primeiro golo, tiveram mais algumas oportunidades, mas acho que merecemos ganhar o jogo. Fizemos o que tínhamos a fazer hoje e agora estamos ansiosos pelo Natal e, em janeiro, jogar a meia-final desta competição", disse Roger Schmidt.