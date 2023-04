Roger Schmidt: «Representámos o Benfica de uma forma muito boa»

A carregar o vídeo ...

Apesar do adeus à Liga dos Campeões, Roger Schmidt deixou elogios à campanha que o Benfica fez, considerando que os seus jogadores representaram muito bem o clube da Luz no plano internacional.



"Não queremos reclamar. Aprecio imenso o que os jogadores fizeram. Como disseste, jogámos uma temporada internacional muito boa. Acho que representámos muito bem o Benfica. Para muitos dos meus jogadores esta foi a primeira vez que tiveram esta responsabilidade na Champions. Estou feliz pela performance, atitude. Temos de usar este jogo, mesmo estando desapontados por uns dias, para limpar a cabeça para os seis jogos que faltam no campeonato para sermos campeões."